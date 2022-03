Caro carburanti, Controlli mirati della Guardia di Finanza pescarese per evitare truffe a consumator

Il presidio della Guardia di Finanza di Pescara sul "caro-carburante" prosegue "senza sosta, h24, weekend compresi".

Le Fiamme Gialle infatti fanno sapere che ieri è stato avviato un apposito piano di controlli ai distributori di carburante: l'operazione "NO-STOP".

Dopo le richieste dei giorni scorsi che hanno portato a intercettare irregolarità per 200 mln di imponibile e evasioni Iva per 45 mln sempre nel campo dei petroli, la Compagnia di Pescara ha iniziato una nuova operazione il cui "obiettivo è di intercettare eventuali condotte a danno dei consumatori. Nel caso in cui dovessero emergere elementi sintomatici di manovre distorsive della corretta dinamica di formazione dei prezzi, verrebbero sviluppati approfondimenti volti a risalire la filiera commerciale, fino alle strutture e ai soggetti da cui potrebbero originare le speculazioni.

"Truffa aggravata, aggiotaggio, manovre speculative su merci.Sono molti i fenomeni che possono emergere nel settore delle frodi sul carburante", osserva il Colonnello t.ST Antonio Caputo, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara.