Carta "Dedicata a te" 2024: 500 Euro di Contributo, COME AVERLO PRIMA DEGLI ALTRI

A partire da settembre 2024, sarà disponibile la "Carta Dedicata a te", una misura di sostegno economico del valore di 500 euro destinata alle famiglie con ISEE fino a 15.000 euro annui. Questo contributo mira a supportare le famiglie italiane in difficoltà, fornendo un aiuto concreto per l'acquisto di beni di prima necessità.

Requisiti per Accedere al Contributo

Il beneficio è rivolto a 1,3 milioni di nuclei familiari che rispettano i seguenti criteri:

Residenza nel territorio italiano.

Iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione Residente.

Possesso di un ISEE ordinario valido, con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui.

Non essere beneficiari di altre forme di sussidio economico nazionale, regionale o locale, come l'Assegno di inclusione, il Reddito di cittadinanza, la Carta acquisti, NASPI, DIS-COLL, indennità di mobilità, cassa integrazione o altri fondi di solidarietà.

Modalità di Erogazione

La "Carta Dedicata a te" sarà erogata tramite carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, fornite da Poste Italiane attraverso Postepay. Le carte verranno distribuite agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati a partire da settembre 2024. Il primo pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio, e l'intero importo dovrà essere utilizzato entro il 28 febbraio 2025.

Cosa si Può Acquistare

Il contributo può essere utilizzato per acquistare beni alimentari di prima necessità, esclusi gli alcolici, e carburanti. In alternativa, è possibile utilizzarlo per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Gli acquisti devono essere effettuati presso esercizi commerciali convenzionati con la Direzione generale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Procedura di Assegnazione

L’INPS metterà a disposizione dei Comuni, entro il 24 luglio 2024, un applicativo web con le liste dei beneficiari. I Comuni avranno venti giorni per verificare la residenza e l'assenza di incompatibilità con altre misure locali. Una volta consolidati gli elenchi, l’INPS invierà i dati a Poste Italiane, che provvederà alla distribuzione delle carte. I Comuni informeranno i beneficiari sulle modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati.

Funzioni dell’Applicativo Web

L’applicativo web messo a disposizione dall’INPS consente ai Comuni di:

Selezionare i beneficiari dalla lista.

Escludere i beneficiari non idonei.

Trasferire i nuclei familiari in caso di residenza non verificata.

Modificare l’indirizzo di residenza dei beneficiari.

Consolidare le liste dei beneficiari in maniera definitiva.

Conclusioni

La "Carta Dedicata a te" rappresenta un importante strumento di sostegno per le famiglie italiane in difficoltà economica. Grazie a questo contributo, sarà possibile alleviare le spese quotidiane per i beni di prima necessità e i servizi essenziali, offrendo un aiuto concreto e tempestivo a chi ne ha più bisogno.