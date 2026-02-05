Cartelle sanitarie bloccate, svolta Asl 1: migliaia di cittadini coinvolti ora

Sospese le riscossioni Asl dal 2014 al 2021 sulle mancate disdette: associazioni e sindacati chiedono trasparenza, verifiche puntuali e un cambio di gestione definitivo.

Stop alle procedure di riscossione per le cartelle sanitarie relative al periodo 2014-2021: la decisione è stata annunciata dalla Asl 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila e riguarda le sanzioni legate alle presunte mancate disdette di prestazioni sanitarie. Una misura che interessa migliaia di cartelle e che, secondo le stime, avrebbe coinvolto fino a 150mila cittadini sul territorio.

La sospensione viene accolta come un primo segnale di apertura da Federconsumatori Abruzzo e dalla Cgil L'Aquila, che parlano dell’avvio di una fase di verifica e chiedono una netta discontinuità rispetto alla gestione del passato. Le due organizzazioni sottolineano come lo stop debba rappresentare non una semplice pausa tecnica, ma l’inizio di un nuovo metodo improntato alla trasparenza e alla tutela degli utenti.

Federconsumatori spiega che l’attività di assistenza è stata portata avanti dagli sportelli di L’Aquila, Avezzano e Sulmona, dove sono state analizzate numerose posizioni individuali. Il lavoro è stato coordinato dalle dottoresse Donatella Sarra e Maura Di Nardo, con il supporto di volontari, mentre il coordinamento tecnico-legale dell’avvocato Mirko Luciani ha consentito il deposito dei primi ricorsi pilota presso i Giudici di pace.

“Il risultato ottenuto oggi – dichiarano Francesco Trivelli e Francesco Marrelli – è frutto di oltre 18 mesi di confronto con la Regione Abruzzo. La sospensione delle riscossioni rappresenta un passaggio significativo verso un modello di gestione radicalmente diverso, che restituisca fiducia ai cittadini”.

Le associazioni chiariscono tuttavia che la sospensione non equivale a un annullamento automatico delle cartelle. In questa fase viene rivolto un invito alla prudenza: evitare pagamenti affrettati e rivolgersi agli sportelli dedicati per una verifica puntuale della propria posizione. Un passaggio ritenuto essenziale per garantire equità, correttezza amministrativa e un rapporto più leale tra sanità pubblica e cittadini.