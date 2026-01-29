Frane nel Chietino, Marsilio apre al confronto: cabina di regia e soluzioni rapide

Vertice a Chieti sul dissesto idrogeologico: Regione Abruzzo, Commissione parlamentare e cittadini a confronto per gestire emergenza abitativa, rimborsi e criticità normative.

Frane nel Chietino, Marsilio promette soluzioni rapide e dialogo con cittadini

Un confronto diretto con cittadini, enti locali e istituzioni per affrontare l’emergenza legata alle frane nel Chietino. È quanto annunciato dal presidente della Regione Abruzzo e commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, Marco Marsilio, intervenendo davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico.

Nel corso dell’incontro, svoltosi presso la Prefettura di Chieti, Marsilio ha illustrato le difficoltà operative che caratterizzano la gestione delle emergenze, sottolineando come le criticità non siano soltanto economiche, ma anche normative, burocratiche e legate alla carenza di personale. «Stiamo procedendo – ha spiegato – con la costituzione di una cabina di regia e con un dialogo costante con le amministrazioni locali, per individuare in tempi rapidi soluzioni abitative adeguate e garantire una gestione efficace dell’emergenza».

Al centro del vertice l’analisi dei gravi smottamenti che interessano il quartiere Santa Maria a Chieti e l’area di Piane di Bucchianico, dove risultano coinvolti oltre 150 fabbricati e circa 200 persone evacuate, pari a 81 nuclei familiari. Una situazione che continua a richiedere attenzione e interventi strutturali, anche alla luce dell’evoluzione del quadro meteorologico.

Marsilio ha inoltre assicurato che resterà confermata la copertura dell’80% dei rimborsi per la prima casa, ribadendo tuttavia la necessità di muoversi entro i confini della normativa vigente. «Ascolteremo – ha aggiunto – le istanze dei comitati e dei cittadini per valutare eventuali margini di manovra, nel rispetto delle regole».

A margine dei lavori, il presidente, affiancato dal direttore generale regionale Vincenzo Rivera, ha incontrato i comitati cittadini delle zone colpite, raccogliendo esigenze e proposte della comunità locale. La Commissione, presieduta dal deputato Pino Bicchielli, ha confermato l’attenzione del Parlamento sul caso, nell’ottica di individuare strumenti utili a rafforzare la prevenzione e la sicurezza del territorio.