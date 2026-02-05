Meteo, settimana instabile sull’Italia: piogge, temporali e neve in Appennino

Una sequenza di perturbazioni atlantiche attraversa il Paese da Nord a Sud: frequenti fasi piovose, temporali intensi e nevicate in montagna, temperature miti.

La tendenza meteo settimanale conferma l’arrivo di un vero e proprio treno di perturbazioni diretto verso l’Italia, con effetti diffusi su gran parte del territorio. Tra venerdì 6 e domenica 8 febbraio, il quadro sarà caratterizzato da piogge, rovesci, temporali e nevicate in Appennino, mentre le temperature si manterranno su valori miti per il periodo.

Venerdì 6 febbraio si aprirà all’insegna dell’instabilità. Al Nord sono previste piogge diffuse e rovesci, più insistenti su Lombardia e Nord-Est, con neve oltre i 1000 metri. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, accompagnati da un rialzo termico con massime comprese tra 9 e 13 gradi. Al Centro, la fase più attiva interesserà il versante tirrenico, con temporali sparsi, mentre dal pomeriggio si affacceranno prime schiarite. Al Sud, instabilità sulle aree tirreniche peninsulari, in graduale miglioramento, con temperature in lieve aumento fino a 20 gradi.

Sabato 7 febbraio vedrà una temporanea variabilità al Nord, con nubi e schiarite alternate; qualche rovescio potrà interessare la Liguria, intervallato da pause asciutte. Al Centro il tempo resterà instabile, con rovesci e temporali alternati a schiarite soprattutto tra pomeriggio e sera, mentre le temperature subiranno una flessione. Al Sud è atteso un nuovo peggioramento dalla tarda mattinata, con piogge e temporali diffusi, localmente intensi lungo il versante tirrenico, e valori termici in calo.

La giornata di domenica 8 febbraio segnerà un nuovo peggioramento soprattutto al Centro-Sud. Al Nord le nubi aumenteranno dal pomeriggio con piogge in estensione dalla Liguria verso la bassa Pianura Padana, mentre Alpi e Prealpi resteranno più soleggiate. Al Centro il tempo sarà perturbato, con piogge e rovesci diffusi e neve in Appennino oltre i 1200 metri. Al Sud i fenomeni più frequenti interesseranno Campania, Sardegna e Molise, con variabilità altrove.

Lo scenario resterà dinamico anche all’inizio della prossima settimana. Lunedì 9 febbraio e martedì 10 febbraio vedranno un’alternanza di nubi e schiarite su molte regioni, ma con piogge deboli o moderate ancora presenti, specie sulle regioni tirreniche, sulla Romagna e sulle Isole maggiori. Da segnalare nevicate sul Gran Sasso, a tratti di moderata intensità. Mercoledì 11 febbraio la circolazione instabile persisterà soprattutto al Sud e sulle aree montane, mentre sulle regioni adriatiche si faranno strada condizioni più asciutte.

Una settimana, dunque, dominata da instabilità diffusa, con precipitazioni frequenti, neve sui rilievi e un contesto termico complessivamente mite, tipico di una fase atlantica pienamente attiva.