Settimana instabile sull’Italia: vortice nel weekend e nuova perturbazione lunedì

Tra fine settimana e inizio febbraio l’Italia sarà interessata da vortici e perturbazioni: piogge, vento, neve sulle Alpi e instabilità diffusa.

Meteo instabile, vortice nel weekend e altra perturbazione pronta a colpire

La tendenza meteo settimanale conferma una fase ancora dinamica e instabile, con l’ingresso di un nuovo vortice depressionario entro il weekend e l’arrivo di un’ulteriore perturbazione nella giornata di lunedì. Il quadro atmosferico sarà caratterizzato da piogge, venti sostenuti e un progressivo coinvolgimento anche delle regioni settentrionali.

Nella giornata di venerdì 30 gennaio, il Centro-Nord si presenterà in prevalenza asciutto, fatta eccezione per la Toscana, dove sono attesi disturbi piovosi in estensione nel corso del pomeriggio verso Umbria e Marche. Al Nord, foschie dense, nebbie e nubi basse insisteranno sulle pianure, con temperature stabili e valori massimi compresi tra 5 e 10 gradi. Al Sud, invece, il tempo risulterà instabile o perturbato, soprattutto tra Campania, Calabria e Sicilia, con piogge e venti forti; le temperature saranno in lieve calo, con massime tra 11 e 16 gradi.

Sabato 31 gennaio vedrà un’estensione dell’instabilità. Al Nord, cielo nuvoloso sulle pianure con pioviggini o deboli piogge tra Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna, mentre sulle Alpi prevarranno condizioni più soleggiate. Al Centro, nubi irregolari con schiarite, ma con piogge in arrivo sul versante adriatico tra pomeriggio e sera. Al Sud, tempo ancora instabile tra Sardegna e Sicilia, con rovesci in estensione verso la Calabria entro sera e temperature in calo.

La giornata di domenica 1 febbraio segnerà una graduale attenuazione dei fenomeni. Al Nord prevarrà il sole, salvo locali nebbie mattutine in rapido dissolvimento. Al Centro, condizioni migliori sul Tirreno e in Umbria, mentre sull’Adriatico persisteranno nubi irregolari con qualche pioggia in Abruzzo. Al Sud, l’instabilità continuerà tra Sicilia, Calabria e Puglia, ma con fenomeni meno intensi e più ampie schiarite altrove.

Lo scenario tornerà a peggiorare lunedì 2 febbraio, con una nuova perturbazione in ingresso. Al Nord-Ovest sono previste piogge moderate, neve sulle Alpi e precipitazioni più intense in Liguria. Il Centro vedrà piogge deboli o moderate in Toscana, mentre il Sud sarà interessato da nubi e piogge sparse, specie sui settori tirrenici e sulle isole maggiori.

La tendenza per martedì 3 e mercoledì 4 febbraio indica una fase ancora perturbata, con precipitazioni diffuse, neve abbondante sulle Alpi e possibili nevicate sull’Appennino centrale, inclusa l’area del Gran Sasso. Una situazione che conferma l’avvio di febbraio sotto il segno di un tempo instabile e frequentemente perturbato.