Cartoons on the Bay 2024: Pescara Accoglie 300 Opere da 50 Paesi

Pescara si prepara ad accogliere Cartoons on the Bay 2024, il festival internazionale dell'animazione, che vedrà la partecipazione di oltre 300 opere provenienti da 50 paesi. Dal 29 maggio al 2 giugno, la città abruzzese sarà il palcoscenico di questo evento, promosso da Rai e organizzato da Rai Com con la direzione artistica di Roberto Genovesi.

Tra i premiati di quest'anno spiccano nomi illustri del mondo dell'animazione. John Musker, celebre per capolavori come "La Sirenetta" e "Aladdin", riceverà il prestigioso Pulcinella Award alla Carriera. Leslie Iwerks, regista e produttrice nota per "Recycled Life", e il cartoonist Juanjo Guarnido, famoso per "Blacksad", saranno insigniti del Pulcinella Special Award. La fumettista italiana Sara Pichelli, rinomata a livello mondiale, verrà celebrata con il premio Sergio Bonelli.

Una mostra sarà dedicata a Stefano Bessoni, esplorando il suo lavoro nello stop-motion e altre scienze inesatte. Il manifesto della 28ª edizione è stato affidato all'illustratrice Silvia Ziche e al suo personaggio Lucrezia.

Il tema dell'anno, lo Sport, celebra le imminenti Olimpiadi, mentre la Spagna, nazione ospite, sarà protagonista con eventi in collaborazione con l'Instituto Cervantes. Tra gli appuntamenti imperdibili figurano i concerti di Antonella Ruggiero, Emanuela Pacotto e dell'Ensemble del Conservatorio di Santa Cecilia.

Inoltre, sarà presentata in anteprima nazionale "The Animal Kingdom" di Thomas Cailley, vincitore di cinque premi César. Partecipanti speciali del festival includeranno le mascotte dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, Tina e Milo. Piazza della Rinascita ospiterà anche la diretta de "Il Ruggito del Coniglio" di Rai Radio 2 con Marco Presta e Antonello Dose.

Un evento ricco di arte e cultura che promette di incantare il pubblico di tutte le età.