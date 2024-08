Casa di Riposo Sant’Onofrio, Santangelo: “Un grande passo in avanti per la ripresa del servizio"

“La Casa di Riposo di Sant’Onofrio è da sempre un punto di riferimento per l’accoglienza di anziane e anziani nel vastese, un servizio importante e utile di assistenza che a breve potrà tornare in piena attività, grazie alla convenzione stipulata tra la ASP01 di Chieti e l’Associazione Madonna dell’Asilo. Si tratta di un passo in avanti cruciale per restituire alla comunità un immobile che, da oltre un secolo, viene destinato alla cura delle persone non autosufficienti”.

Con queste parole l’assessore con delega al Sociale della Regione Abruzzo Roberto Santangelo è intervenuto in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’accordo tra l’ASP01 e l’Associazione Madonna dell’Asilo che consentirà l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell’edificio storico che da sempre ospita la Casa di Riposo Sant’Onofrio.

“In qualità di assessore con delega al Sociale, eredito l’impegno profuso da chi mi ha preceduto nel sostenere i progetti di rinnovo del patrimonio edilizio destinato alle attività di assistenza alle persone con difficoltà. Per la Casa di Riposo Sant’Onofrio, la Regione Abruzzo ha partecipato con 283.500,00 euro alle spese per l’effettuazione dei lavori, che si sono andati a sommare ai 116.500,00 euro messi a disposizione dal Fondo del Comune di Vasto. Un impegno finanziario condiviso per potenziare il servizio di assistenza che, per il completamento della ristrutturazione, impegnerà ulteriori 137.483,58 euro. Entro l’inizio del 2025 la Casa di Riposo Sant’Onofrio dovrebbe poter tornare ad accogliere i suoi ospiti, offrendo un servizio di qualità in locali rimodernati, privi di barriere architettoniche e quindi maggiormente inclusivi” conclude l’assessore Santangelo.