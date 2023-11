Caso Casoli: Il Compagno Resta in Carcere, Udienza Rinviata al 7 Dicembre

Michael Whitbread, il 74enne inglese sospettato dell'omicidio della compagna Michele Dawn Faiers a Casoli lo scorso 28 ottobre, rimarrà in carcere in Inghilterra. L'udienza preliminare presso la Westminister Magistrate's Court di Londra, in cui i giudici avrebbero dovuto decidere sulla sua eventuale scarcerazione, è stata rinviata al 7 dicembre per motivi tecnici.

Al momento, le autorità di Lanciano stanno preparando l'intero fascicolo dell'inchiesta, comprensivo degli indizi raccolti durante le indagini e i risultati dell'autopsia in corso. Nel frattempo, il 26 febbraio è programmata un'udienza plenaria sulla richiesta di estradizione presentata dalla Procura di Lanciano per il reato di omicidio.

Michael Whitbread, attraverso il suo avvocato, ha già manifestato la sua opposizione all'estradizione e ha richiesto di essere scarcerato. L'uomo sostiene di essere tornato in Inghilterra non per sfuggire alle autorità, ma per cercare i suoi parenti, sottolineando di possedere un titolo di viaggio per poter rientrare in Italia. Tuttavia, le telecamere vicino alla residenza di Casoli non avrebbero registrato nessuno, oltre a Whitbread, entrare nella casa del delitto prima del ritrovamento del cadavere.

All'interno della villetta sono stati scoperti i vestiti del sospettato sporchi di sangue. Inoltre, un'amica inglese della vittima ha confermato che Michele Dawn Faiers le aveva raccontato in passato di essere stata picchiata dal compagno, presentando lividi come prova. La donna aveva anche manifestato timori per la propria sicurezza, tanto da trascorrere cinque notti nella casa di un'amica a Palombaro anziché a casa propria.