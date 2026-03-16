Caso della famiglia del bosco, La Russa annuncia incontro dopo referendum e polemiche politiche

Il presidente del Senato chiarisce tempi e modalità dell’incontro con i genitori coinvolti nella vicenda della famiglia del bosco, rinviato dopo il referendum.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha annunciato che incontrerà i genitori dei bambini coinvolti nella vicenda della cosiddetta “famiglia del bosco” il prossimo 25 marzo, chiarendo definitivamente tempi e modalità dell’appuntamento dopo le polemiche politiche emerse nei giorni scorsi.

La conferma è arrivata attraverso un video diffuso sui social, nel quale la seconda carica dello Stato ha spiegato che l’incontro con la famiglia non si terrà questa settimana ma dopo il referendum, come già programmato. «La notizia la comunico e la ribadisco adesso: incontrerò i genitori dei bambini mercoledì prossimo», ha dichiarato La Russa, sottolineando che la scelta della data non ha alcuna relazione con le polemiche politiche emerse negli ultimi giorni.

Il presidente del Senato ha poi fatto riferimento alle critiche sollevate da alcuni esponenti dell’opposizione, che avevano commentato la notizia diffusa dal quotidiano “Il Centro” riguardo a un possibile incontro già in calendario per uno dei mercoledì precedenti. «Ho letto con curiosità una polemica nata attorno a quella che definirei una non notizia», ha spiegato La Russa, ricordando come l’articolo citasse un incontro previsto genericamente di mercoledì, senza indicarne con precisione la data.

Secondo quanto riferito dal presidente del Senato, è corretto che egli abbia espresso solidarietà alla famiglia coinvolta nella vicenda e che abbia manifestato la disponibilità a incontrare i genitori. Tuttavia, ha precisato che l’appuntamento non poteva svolgersi questa settimana anche per ragioni istituzionali. «Questo mercoledì non è prevista seduta d’aula e non sarò a Roma», ha affermato, ricordando inoltre che in questi giorni l’attenzione politica è concentrata sulla consultazione referendaria.

Nel video La Russa ha quindi evidenziato la propria sorpresa per il tono delle polemiche sorte attorno alla questione. «Mi ha colpito l’acrimonia con cui si è discusso di un possibile incontro privato», ha detto, aggiungendo che il presidente del Senato non deve chiedere autorizzazioni per incontrare cittadini che ritiene opportuno ascoltare.

L’incontro con la famiglia coinvolta nel caso del bosco, molto seguito dall’opinione pubblica e al centro di numerose ricostruzioni giornalistiche, dovrebbe quindi svolgersi mercoledì 25 marzo, dopo il passaggio referendario, con l’obiettivo di offrire un momento di confronto diretto e di ascolto istituzionale.