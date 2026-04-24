Corpo senza vita in un rudere in centro: mistero sulla morte

Macabro ritrovamento nel cuore della città: il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, potrebbe appartenere a un senzatetto scomparso da giorni

Un uomo è stato trovato morto all’interno di un edificio abbandonato nel centro di Pescara, in un contesto che ha immediatamente fatto scattare le indagini da parte delle autorità. Il ritrovamento è avvenuto in un rudere di via Ravenna, utilizzato come rifugio di fortuna, dove la vittima avrebbe trovato riparo nelle ultime settimane.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un senzatetto di cui si erano perse le tracce da alcuni giorni. Il corpo, rinvenuto in avanzato stato di decomposizione, lascia ipotizzare che il decesso possa risalire a un periodo compreso tra diversi giorni e alcune settimane, ma saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire con precisione le cause e la data della morte.

Al momento, stando a quanto emerso dai primi rilievi, non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza, elemento che potrebbe orientare le verifiche verso cause naturali o accidentali. Tuttavia, ogni ipotesi resta aperta, in attesa degli esiti ufficiali.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 insieme ai Carabinieri della Compagnia di Pescara, che hanno immediatamente avviato le attività investigative e i rilievi necessari per ricostruire la vicenda. L’area è stata delimitata per consentire le operazioni in sicurezza.

All’interno dello stabile è stato trovato anche il cane dell’uomo, apparentemente in buone condizioni di salute, elemento che potrebbe fornire ulteriori indizi sulla permanenza della vittima nel luogo.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, insospettiti da un forte odore proveniente dall’edificio dismesso. La segnalazione ha portato all’intervento delle autorità e al successivo ritrovamento.

La vicenda riaccende l’attenzione sulle condizioni di marginalità e sulle difficoltà vissute da chi si trova senza una casa, mentre le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto del caso.