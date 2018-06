Cassese, censimento Rom? Esiste anagrafe

"Ci sono oggi tante forze contrarie, ma dobbiamo batterci perché ci sia una vera politica di coesione. Stiamo parlando di cittadini della Repubblica Italiana. È bene che non ci siano cittadini speciali della Repubblica Italiana. C'è un solo registro che è l'anagrafe, in Italia. Conserviamo quel registro".

Lo ha detto a Pescara Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale e docente alla School of Government della Luiss "Guido Carli" di Roma, a margine di un convegno, nella sala consiliare del Municipio, sulle Macroregioni, rispondendo alle domande dei giornalisti in merito alla proposta del ministro dell'Interno Matteo Salvini di fare un censimento dei Rom in Italia.