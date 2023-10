Cattivi Odori a Chieti: Nuovi Controlli in Vista

A Chieti, il problema delle emissioni maleodoranti nella zona di San Martino continua a destare preoccupazione tra i residenti, portando l'amministrazione comunale ad intraprendere ulteriori azioni di monitoraggio. In seguito alle recenti segnalazioni di cattivi odori da parte dei cittadini, il Comune di Chieti ha deciso di intensificare i controlli nel quartiere di San Martino.

L'Amministrazione comunale, in stretta collaborazione con l'Arta (Agenzia Regionale di Tutela Ambientale), sta lavorando per affrontare questa problematica e garantire un ambiente più salubre ai residenti. Il sindaco Diego Ferrara e l'assessore all'Ambiente e la transizione ecologica, Chiara Zappalorto, hanno dichiarato: "Da giorni riceviamo segnalazioni dall'area di San Martino, tanto che ci siamo subito confrontati con l'Arta perché tutte le rilevazioni e indagini di rito fossero operative."

La sinergia tra il Comune e l'Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale è costante, con un'attenzione particolare rivolta al monitoraggio ambientale delle aree più sensibili, tra cui l'area di San Martino-Madonna delle Piane. Inoltre, in collaborazione con l'Arta, è in corso un progetto che prevede l'implementazione di "Nose Abruzzo", un Network per la Sensibilità agli Odori. Questo sistema innovativo consentirà ai cittadini di segnalare in tempo reale gli odori sgradevoli avvertiti sul territorio in modo anonimo e georeferenziato. La stazione rilevatrice sarà posizionata nell'area della scuola Ortiz, e il progetto coinvolge attivamente i cittadini nel monitoraggio ambientale della zona in cui è installato il sensore, un'iniziativa promossa dal Cnr Isac di Bologna.