Checco Zalone e Vanessa Scalera in un video che sfida il patriarcato: "Già mi sento soffocato"

L'attore comico celebra la Giornata internazionale della donna con una canzone satirica che mette in luce gli stereotipi di genere e la fine del patriarcato.

In occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna, Checco Zalone ha pubblicato un nuovo video musicale che affronta con ironia gli stereotipi di genere e la fine del patriarcato. Nel brano, Zalone canta: "Fammi l'ultimo caffè, fallo come piace a me. Stira l'ultima camicia, già mi sento soffocato: è l'ultimo giorno di patriarcato", sottolineando con sarcasmo le dinamiche tradizionali dei ruoli di genere.

Il video è ambientato nel paese immaginario di San Masculo, dove viene annunciata ufficialmente l'abolizione del patriarcato. In risposta, il protagonista, interpretato da Zalone, indossa un grembiule e si dedica alle faccende domestiche, come cucinare e stirare, attività tradizionalmente attribuite alle donne. La moglie, interpretata dall'attrice Vanessa Scalera, osserva con sorpresa e scetticismo il cambiamento del marito.

Con questo lavoro, Zalone utilizza la sua caratteristica ironia per mettere in luce la persistenza di comportamenti sessisti e la necessità di una maggiore uguaglianza di genere. Il video ha suscitato numerose reazioni sui social media, stimolando discussioni sul ruolo degli uomini nelle attività domestiche e sulla condivisione delle responsabilità familiari.

La scelta di Vanessa Scalera come co-protagonista aggiunge ulteriore spessore al messaggio del video, grazie alla sua esperienza in ruoli che affrontano tematiche sociali complesse. La collaborazione tra Zalone e Scalera offre una rappresentazione efficace delle dinamiche di coppia in un contesto di cambiamento sociale.

Questo video si inserisce in una più ampia riflessione sulla necessità di superare gli stereotipi di genere e promuovere una società più equa e inclusiva, in linea con gli obiettivi della Giornata internazionale della donna.