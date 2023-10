Chiama la Prostituta, ma Arriva un Malvivente che lo Rapina

Un cittadino straniero di 40 anni, residente a Pescara, è stato arrestato dalla polizia in seguito a un brutale episodio di rapina. L'uomo aveva chiamato un numero di telefono trovato su un sito di incontri in cerca di una prostituta. Tuttavia, quando è arrivato all'indirizzo fornito, si è trovato di fronte a un uomo che lo ha minacciato con un coltello e gli ha estorto 50 euro prima di allontanarlo.

L'episodio era stato denunciato lo scorso aprile, ma solo di recente la polizia è riuscita a individuare e arrestare il sospettato, il quale è un extracomunitario. Durante le indagini, è emerso che il numero di telefono utilizzato dalla vittima apparteneva al 40enne arrestato. Al momento dei fatti, l'uomo era agli arresti domiciliari, con un braccialetto elettronico, proprio nella stessa abitazione in cui aveva commesso reati simili in passato.

Le indagini hanno permesso di identificare chiaramente l'individuo indicato dalla vittima e di ricostruire gli eventi che hanno portato all'arresto. Il pubblico ministero responsabile dell'indagine ha avanzato una richiesta di misura cautelare, che è stata accolta dal giudice di Pescara. L'uomo è accusato di rapina a mano armata, con l'aggravante di aver commesso il reato durante il periodo di detenzione domiciliare.

All'arrivo degli agenti della Squadra Mobile per eseguire il provvedimento cautelare, il 40enne ha cercato di sfuggire barricandosi in casa. Gli operatori sono stati costretti a utilizzare uno spray al peperoncino per arrestarlo, in quanto ha opposto resistenza violenta e ha causato lesioni a un pubblico ufficiale. Di conseguenza, l'uomo è stato condotto in carcere e denunciato anche per resistenza e lesioni.