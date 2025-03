Chieti Scalo travolta dal maltempo: fango, sottopassi chiusi e allarme fiume Alento

Nella giornata del 27 marzo 2025, Chieti è stata colpita da un'intensa perturbazione atmosferica che ha causato disagi significativi soprattutto nella zona dello Scalo. Le precipitazioni abbondanti hanno determinato l'allagamento di diverse aree urbane, mettendo in evidenza le criticità infrastrutturali della città.​

In particolare, via Treste è stata invasa dal fango, costringendo le autorità locali a interrompere la viabilità e a intervenire con mezzi speciali per ripristinare la sicurezza. I sottopassi di via Marvin Gelber e di quelli al confine con Manoppello sono stati chiusi a causa dell'innalzamento del livello dell'acqua, creando disagi significativi alla circolazione stradale.​

La situazione più critica riguarda il fiume Alento, il cui livello idrometrico è in costante aumento, suscitando preoccupazioni per un'eventuale esondazione. Le autorità competenti stanno monitorando attentamente l'andamento del fiume, valutando le possibili misure di sicurezza da adottare per tutelare le zone limitrofe.​

Particolare attenzione è rivolta al canile comunale, situato nelle vicinanze del fiume. La Protezione Civile e le forze dell'ordine stanno collaborando per garantire la sicurezza degli animali ospitati, predisponendo il trasferimento degli stessi in strutture più sicure in caso di necessità.​

Nella zona alta della città, sebbene non si siano registrati danni strutturali, si è reso necessario chiudere i musei situati presso il Complesso Monumentale di San Domenico per motivi di sicurezza pubblica. La Polizia Locale e la Protezione Civile hanno attivato un piano di monitoraggio continuo per intervenire tempestivamente in caso di evoluzioni critiche della situazione.​

In risposta all'emergenza, il Sindaco Diego Ferrara ha ordinato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata del 28 marzo, al fine di garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. La decisione è stata presa dopo aver consultato la Prefettura e gli altri Comuni limitrofi, considerando le difficoltà nel trasporto pubblico e le condizioni critiche delle strade.​

Le previsioni meteorologiche indicano che le condizioni avverse persisteranno almeno fino al 28 marzo, con possibili precipitazioni aggiuntive e un ulteriore abbassamento delle temperature. Si raccomanda alla popolazione di evitare le zone a rischio, di prestare attenzione agli avvisi ufficiali e di collaborare con le autorità competenti per superare questa emergenza nel modo più efficace possibile.​

Le forze dell'ordine, la Protezione Civile e le autorità locali sono impegnate senza sosta per gestire l'emergenza, garantendo la sicurezza e il benessere della comunità teatina. La solidarietà e la collaborazione tra i cittadini rappresentano elementi fondamentali per superare le difficoltà attuali e ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.