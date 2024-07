Chieti affronta caldo e crisi idrica: spesa e farmaci a domicilio per i cittadini

L'amministrazione comunale di Chieti ha lanciato due nuovi servizi di supporto per far fronte alle emergenze causate dal caldo estremo e dalla crisi idrica che stanno colpendo la città. A partire da oggi, i cittadini potranno usufruire del servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci, un'iniziativa rivolta in particolare alle persone anziane e fragili. Il servizio, operativo fino al superamento delle attuali criticità, è gestito dalle associazioni di protezione civile comunale, che si occuperanno di organizzare le consegne durante tutta la giornata.

Le difficoltà idriche hanno costretto il Comune a installare due cisterne di acqua potabile a disposizione della popolazione. Una è situata nel parcheggio del terminal bus, mentre l'altra si trova presso l'edificio del mercato coperto di Chieti Scalo. Queste misure emergenziali sono state adottate in risposta alla riduzione del flusso idrico e alle chiusure programmate del servizio.

Il sindaco Diego Ferrara ha spiegato che il Centro Operativo Comunale (Coc) è stato riattivato per gestire la situazione e rispondere alle richieste dei cittadini. “Abbiamo ritenuto di tornare ad attivare queste due funzioni del Centro operativo comunale per dare supporto soprattutto a persone anziane e fragili,” ha dichiarato Ferrara. “La città, a causa della riduzione di flusso e delle chiusure programmate del servizio idrico, sta vivendo una situazione di estremo disagio, supportarla è il minimo, ma è anche tutto ciò che il Comune può fare, non avendo noi la gestione dell'acqua e non potendo che prendere atto della situazione sicuramente critica che stiamo vivendo, insieme a tanti altri Comuni del territorio. Alla crisi idrica si sono aggiunte le temperature di questi giorni, per cui abbiamo concertato con le associazioni di Protezione civile questi due servizi che consentiranno di mettersi a disposizione dei soggetti più svantaggiati in un momento difficile”.

Per richiedere i servizi di consegna a domicilio, i cittadini possono contattare il numero 0871/307127 dalle 8:00 alle 20:00. È consigliabile effettuare le richieste al mattino per ricevere la consegna nel pomeriggio, mentre le richieste urgenti possono essere fatte nel pomeriggio per ricevere un intervento tempestivo.

In aggiunta a questi servizi, il Comune continuerà a fornire supporto tramite il Pronto Intervento Sociale, rivolto ai casi particolari che necessitano di assistenza urgente. Queste misure rappresentano un aiuto concreto per i residenti di Chieti, che stanno affrontando un periodo di grandi difficoltà. L'obiettivo è quello di garantire un supporto logistico fondamentale in questo momento di crisi, alleviando le difficoltà quotidiane dei cittadini più vulnerabili.