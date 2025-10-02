Chieti, circolo privato chiuso: clienti con precedenti e indagini fiscali in corso

La Polizia Amministrativa ha disposto la sospensione di cinque giorni della licenza: nel locale persone con precedenti per spaccio, furti e reati contro la persona.

A Chieti proseguono serrati i controlli amministrativi voluti dalla Questura per verificare il rispetto delle norme da parte di esercizi e circoli privati. L’ultima operazione ha portato alla chiusura temporanea di un locale situato nel cuore della città, già attenzionato da tempo dalle forze dell’ordine.

Con un decreto del Questore, è stata disposta la sospensione per cinque giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande. La decisione arriva dopo che gli agenti delle Volanti e della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale hanno accertato la presenza abituale, all’interno del circolo, di persone con precedenti penali legati a reati contro il patrimonio, episodi di violenza e soprattutto a spaccio di droga o uso personale di stupefacenti.

Un aspetto ritenuto particolarmente grave riguarda la presenza di frequentatori abituali non iscritti nel registro dei soci. Questa circostanza ha spinto gli investigatori ad aprire anche un fronte di accertamenti fiscali, dal momento che i circoli privati possono usufruire di un regime contabile agevolato, ma solo se rispettano rigorosamente i vincoli di legge in materia di iscrizione e tracciabilità dei soci.

La chiusura del circolo rappresenta l’ennesimo provvedimento nell’ambito di una più ampia attività di controllo sul territorio, che nelle ultime settimane ha portato a ispezioni in bar, sale scommesse e altri locali sottoposti a licenza. L’obiettivo, spiegano dalla Questura, è garantire che luoghi destinati alla socialità non diventino punti di aggregazione per pregiudicati o focolai di illegalità.

Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni per chiarire eventuali responsabilità ulteriori e per stabilire se il circolo rischi sanzioni più pesanti o addirittura la revoca definitiva della licenza. Intanto, le indagini fiscali potrebbero aprire scenari più ampi legati a presunte irregolarità contabili.