Chieti e L'Aquila deludono con solo pareggi in casa

Nell'ottava giornata del campionato di calcio, sia il Chieti che l'Aquila hanno ottenuto solo pareggi casalinghi contro il Fano e il Roma City, rispettivamente. Questi risultati hanno comportato un calo nella classifica per entrambe le squadre, con il Chieti che ha perso la vetta a favore della Samb, ora seguita da Campobasso e Fossombrone. Nel dettaglio, il Chieti è stato inizialmente in svantaggio a causa di un'indecisione di Antignani che ha consentito a Gonzalez di segnare su punizione da metà campo. Tuttavia, i neroverdi sono riusciti a ribaltare il match nel secondo tempo, con Forgione che ha segnato di testa su corner e Ameth Fall che ha segnato da rapace d'area con un tocco di testa ravvicinato. Nel recupero, il Fano è riuscito a pareggiare con un gran tiro dalla distanza di Roberti, sfruttando una respinta di Antignani. Il tecnico del Fano, Scorsini, ha elogiato la determinazione della sua squadra nonostante il pareggio: "Hanno dimostrato di crederci fino alla fine e hanno trovato il pareggio."

L'Aquila, invece, ha pareggiato 0-0 contro il Roma City, scivolando verso il centro della classifica e uscendo dalla griglia dei play-off. Il tecnico Maurizi è stato soddisfatto del punto guadagnato contro una squadra forte e ha menzionato anche un rigore non fischiato a favore della sua squadra. L'amministratore delegato dell'Aquila ha ammesso che ci sono dei periodi difficili e che tutti devono dare qualcosa in più. Ha sottolineato che il campionato è complesso e che ci sono cose da aggiustare. Nonostante l'assenza del tecnico Epifani in conferenza stampa, l'obiettivo è lavorare per correggere eventuali errori.

Nel frattempo, nel resto degli anticipi del sabato, il Real Monterotondo ha perso 0-2 contro la Sambenedettese, il Notaresco ha pareggiato 0-0 contro il Fossombrone, il Termoli ha vinto 1-0 contro l'Avezzano, e l'United Riccione ha vinto 2-1 contro il Vastogirardi.