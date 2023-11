Chieti sotto il Giogo del Forte Vento: Scuole Chiuse a Celenza sul Trigno

Una notte di notevoli disagi ha colpito la provincia di Chieti, dove il poderoso vento ha dato il via a una serie di interventi da parte dei Vigili del Fuoco. Le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di alberi e insegne, causato danni a tetti e cornicioni, e attualmente il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco è stato chiamato a intervenire in risposta a ben 120 richieste di soccorso.

Tra le zone maggiormente colpite, Vasto e San Salvo evidenziano la caduta di numerosi alberi, alcuni dei quali sono finiti su auto parcheggiate. A Vasto, in particolare, una violenta raffica ha danneggiato un'impalcatura e provocato il crollo di un tratto di muretto sulla balconata orientale. In risposta a questa situazione critica, il Comune di Vasto ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) e ha disposto la temporanea chiusura del cimitero, della Villa Comunale e di tutti i parchi cittadini. Nella via Tobruk, detriti sono caduti sui veicoli parcheggiati.

Ad aggiungersi alle difficoltà, a Celenza sul Trigno le scuole sono state chiuse tramite un'apposita ordinanza, mentre a Chieti il forte vento ha causato il completo smantellamento del tetto di un edificio disabitato, danneggiando anche un cavo elettrico. Gli operatori tecnici sono già sul posto per intervenire in merito a questa situazione critica.

Infine, un albero è crollato sul parco giochi "Orso Bernardo" a Villa delle Rose nei Viali, Lanciano. In risposta a questo incidente, il Comune di Lanciano ha disposto la chiusura di tutti i parchi giochi al fine di effettuare i necessari controlli e garantire la sicurezza dei cittadini.