Chirurgia Robotica all'Avanguardia: Tumore al Pancreas Asportato per la Prima Volta all'Aquila

Un intervento pionieristico ha segnato un importante traguardo per l'ospedale dell'Aquila, dove un voluminoso tumore al pancreas è stato asportato con successo utilizzando la chirurgia robotica. Questa operazione, la prima nel suo genere, è stata eseguita su un uomo di 50 anni di Sulmona.

Il paziente, inizialmente ricoverato nell'ospedale di Sulmona, è stato trasferito all'Aquila tramite un percorso interno attivato per l'occasione. L'innovativo intervento rappresenta una significativa avanzata nel campo della chirurgia pancreatica e nella capacità di trattamento dei tumori complessi.

Mauro Favoriti, primario dell'unità operativa di Sulmona e direttore del dipartimento chirurgico della Asl 1, ha annunciato la notizia, sottolineando come nel reparto di chirurgia di Sulmona si effettuino in media 4-5 interventi robotici al mese da circa un anno. Favoriti ha evidenziato l'importanza dell'innovazione tecnologica, della formazione del personale e dell'unificazione dei territori per il diritto alla salute nella Asl 1.

"L'installazione del centro robotico presso l'ospedale San Salvatore dell'Aquila, primo nel centro Italia, e la collaborazione con università e centri di ricerca hanno permesso di migliorare l'intensità delle cure, riducendo la necessità dei viaggi della speranza e offrendo ai pazienti un trattamento di eccellenza a livello locale," ha dichiarato Favoriti. Ha inoltre evidenziato l'impegno nell'uniformare i trattamenti sanitari nei tre ospedali di Sulmona, Avezzano e L'Aquila, creando un modello pilota di unificazione sanitaria.