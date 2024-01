Chiude l'ultima edicola nel centro storico dell'Aquila, storico punto di riferimento post-sisma

Da ieri mattina, l'edicola di piazza Battaglioni Alpini, di fronte alla Fontana Luminosa, ha abbassato la saracinesca, segnando la chiusura dell'ultima edicola nel centro storico dell'Aquila. Questo storico punto di riferimento, gestito dal proprietario Paolo Lucari, ha rappresentato per lungo tempo un fulcro per la comunità, soprattutto nei difficili anni post-sisma.

La decisione di chiudere è stata presa da Lucari per ragioni familiari, accettando un'offerta di lavoro a Roma e mettendo la struttura in vendita. "Non l'ho fatto senza rammarico", spiega Lucari, "era un punto importante per il centro storico. Avevo pensato di diversificare l'offerta, aggiungendo giocattoli o prodotti alimentari confezionati, e le cose stavano andando bene."

Gestire un'edicola senza aiuti è un compito impegnativo, come sottolinea Lucari: "I ritmi sono molto elevati, si passano intere giornate all'interno della struttura, domeniche comprese. Adesso si apre una fase diversa, ma vogliamo dare continuità all'attività, mettendola in vendita. Spero che si riesca a mantenere il punto di riferimento in centro, anche se trovare acquirenti non è facile, come dimostrano le altre edicole in vendita da tempo."

Le edicole aperte in Italia al 30 settembre sono 13.495, con una diminuzione di 2.667 rispetto al 2019. Nonostante il supporto dello Stato con bonus e sgravi fiscali per i giornalai negli ultimi anni, la tendenza di chiusura delle edicole persiste.

L'edicola della Fontana Luminosa ha avuto un ruolo significativo anche nei difficili anni del post-sisma. Nonostante la sua chiusura, restano operative altre edicole nelle vicinanze, come quelle di via Strinella, dello Stadio Fattori e del Torrione.