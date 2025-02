Chiudono il Traforo del Gran Sasso: la Provincia studia soluzioni per la viabilità alternativa

La Provincia dell'Aquila si prepara ad affrontare le problematiche derivanti dalle future chiusure del Traforo del Gran Sasso, impegnandosi a trovare soluzioni efficaci per garantire una viabilità alternativa durante i lavori di messa in sicurezza. Questo è quanto ha dichiarato il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, che ha partecipato ad un incontro preparatorio presso Palazzo Silone, sede della Giunta regionale, volto a studiare le alternativa di mobilità per l'attraversamento della montagna.

Durante il confronto, sono stati esaminati diversi percorsi alternativi, tra cui la strada provinciale 86 "del Vasto", che necessiterà di interventi per migliorarne la sicurezza. Caruso ha sottolineato che, in particolare, saranno previsti lavori per proteggere il tratto della SP 86, che durante la chiusura invernale potrebbe risultare più vulnerabile. Tra gli interventi programmati, ci sarà l'installazione di barriere paravalanghe e reti protettive per evitare cadute di massi.

Il tavolo di lavoro, coordinato dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha visto la partecipazione di figure istituzionali e tecniche di rilievo, tra cui il commissario straordinario per la sicurezza del Sistema idrico del Gran Sasso, Pierluigi Caputi, il direttore generale della Regione Abruzzo, Antonio Sorgi, e l’amministratore delegato di Strada dei Parchi, Costantino Ivoi. Inoltre, sono intervenuti i tecnici della Provincia dell’Aquila, come gli ingegneri Nicolino D’Amico e Wanda Paolini, che si occuperanno della gestione della viabilità nella zona.

Con l'avanzare dei lavori di messa in sicurezza del Traforo del Gran Sasso, è fondamentale che tutte le istituzioni coinvolte collaborino per trovare soluzioni che assicurino la fluidità del traffico e la sicurezza della viabilità nelle aree interessate. La Provincia dell'Aquila è pronta a mettere in campo tutte le risorse necessarie per affrontare le difficoltà logistiche derivanti dalle chiusure del traforo.