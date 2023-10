Chiusura Indagini su Appalti ASL: 13 Indagati tra Politici e Dirigenti

La terza fase dell'inchiesta sulle attività dell'imprenditore nel settore sanitario, Vincenzo Marinelli, è giunta a una conclusione. Questo filone investigativo riguarda la gestione dei servizi di radioterapia e il progetto di finanziamento per l'ospedale di Chieti. Nel terzo atto di chiusura delle indagini, guidato dal Procuratore Andrea Di Giovanni, ben 13 individui risultano essere sotto inchiesta, tra i quali spiccano figure di rilievo della politica.

Tra i politici coinvolti in questa inchiesta figurano Mauro Febbo, consigliere regionale di Forza Italia, Sabrina Bocchino, consigliere regionale della Lega, e Silvio Paolucci, consigliere regionale del Partito Democratico. Anche l'imprenditore Marinelli e il suo contabile Pasquale Sentenza sono tra gli indagati, così come Tiziana Petrella, ex dirigente del servizio acquisti e beni della Asl di Pescara, e Antonio Verna, funzionario della Asl.

Altri individui coinvolti, in posizioni di minor rilievo, includono Corrado Greco e Gabriele Di Bucchianico del Consorzio SGS. I reati contestati spaziano dalla corruzione alla turbativa d'asta. Nell'elenco degli indagati compare anche Guido Dezio, allora dirigente del Comune, accusato di favoreggiamento per aver avvertito Petrella riguardo alla sorveglianza telefonica in corso, accusa che coinvolge anche Paolucci e Greco.