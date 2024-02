Chiusura dell'autostrada per demolizione di un ponte tra Ortona e Val di Sangro

Un importante intervento di demolizione di un ponte sta causando la chiusura di un tratto dell'autostrada A14 Bologna-Taranto tra Ortona e Val di Sangro. La chiusura sarà attiva dalle 21 di sabato 10 febbraio alle 6 di domenica 11 febbraio, interessando entrambe le direzioni di viaggio, verso Bari e verso Pescara/Bologna.

Il tratto interdetto sarà quello compreso tra i chilometri 413+860, con conseguente chiusura della stazione di Lanciano sia in entrata che in uscita.

Per agevolare il traffico, sono state indicate delle alternative di percorso: per chi si dirige verso Bari, è consigliato uscire obbligatoriamente alla stazione di Ortona e proseguire lungo la SS16 Adriatica in direzione di Bari, per poi rientrare sulla A14 alla stazione di Val di Sangro. Per chi invece si dirige verso Pescara/Bologna, è consigliato uscire obbligatoriamente alla stazione di Val di Sangro, seguire la SS16 Adriatica in direzione di Pescara e rientrare sulla A14 alla stazione di Ortona.

Si invitano pertanto gli automobilisti a pianificare i propri viaggi considerando queste alternative di percorso al fine di evitare disagi e rallentamenti durante il periodo di chiusura dell'autostrada.