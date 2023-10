Chiusura per 30 Giorni di due Locali Pubblici a Francavilla al Mare: Irregolarità Penali

Due locali pubblici a Francavilla al Mare sono stati costretti a chiudere i battenti per un mese a seguito del rilevamento di gravi irregolarità sia di natura penale che amministrativa. L'azione è scaturita da un'attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità, guidata dal questore di Chieti, Francesco De Cicco, e ha coinvolto un'ampia area della provincia.

Nello specifico, il questore ha intensificato il monitoraggio delle attività nella zona costiera, concentrandosi sulla regolarità amministrativa dei pubblici esercizi. Il 26 ottobre 2023, un'operazione di controllo è stata condotta dal Commissario Francesca Ridolfi, funzionario della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Chieti, insieme al Comando Stazione Carabinieri di Francavilla, all'unità cinofila, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti – Pescara e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’Abruzzo.

I controlli hanno rivelato gravi irregolarità di natura penale e amministrativa che hanno portato il questore a emettere un provvedimento di chiusura dei due esercizi commerciali per un periodo di 30 giorni.

In particolare, è emerso che questi locali avevano attratto un gruppo di pregiudicati, trasformandosi in un punto di ritrovo per individui coinvolti in attività illegali. Durante uno dei controlli, uno dei frequentatori ha dimostrato un comportamento ostile e aggressivo nei confronti degli agenti. È stato necessario l'intervento di altre forze dell'ordine con sirene e luci lampeggianti per contenere l'individuo.

Inoltre, grazie all'impiego di cani antidroga, è stata scoperta una sostanza stupefacente nei locali, e il fatto è stato segnalato alle autorità competenti.

Le violazioni di natura amministrativa hanno comportato sanzioni pecuniarie per un totale di circa 75.000 euro, principalmente legate a irregolarità relative a apparecchi di gioco.

La gravità di queste violazioni ha spinto l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza a mettere in atto immediatamente il provvedimento di chiusura al fine di prevenire ulteriori comportamenti illegali e garantire la sicurezza e la salute dei cittadini.