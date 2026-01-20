Ciclone Harry, fase cruciale: tempesta in atto tra piogge violente e raffiche fortissim

Il ciclone Harry intensifica i suoi effetti sull’Italia: condizioni meteo critiche su isole maggiori e Calabria, con piogge intense, vento tempestoso e mari agitati.

La cronaca meteo entra in una fase delicata con il ciclone Harry che entra nel vivo, determinando una situazione di maltempo estremo su ampie aree del Paese. Le isole maggiori e la Calabria risultano al momento le zone più esposte agli effetti del sistema perturbato, caratterizzato da precipitazioni intense, venti di tempesta e un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Il vortice ciclonico, alimentato dal contrasto tra masse d’aria diverse, sta favorendo rovesci diffusi e temporali localmente violenti, accompagnati da raffiche molto forti che possono creare disagi alla viabilità, alle infrastrutture e alle attività marittime. I mari risultano agitati o molto agitati, con mareggiate lungo le coste più esposte, in particolare sui versanti meridionali.

Nelle prossime ore il quadro meteo resterà instabile, con possibili fenomeni persistenti e un rischio aumentato di criticità idrogeologiche nelle aree già interessate da piogge abbondanti. Le condizioni di forte ventilazione contribuiscono ad accentuare la percezione di emergenza meteo, soprattutto nei centri costieri e nelle zone interne più vulnerabili.

L’evoluzione del ciclone sarà determinante per capire la durata di questa fase acuta: al momento l’attenzione resta alta, con l’invito alla prudenza e al monitoraggio costante della situazione, in attesa di un graduale attenuarsi dei fenomeni nelle fasi successive.