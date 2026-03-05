Droga nascosta in casa a Chieti: scoperta cocaina pronta allo spaccio

Operazione della Polizia di Stato dopo una segnalazione sull’app YouPol: sequestrati 140 grammi di cocaina, bilancini e materiale per lo spaccio.

Una donna di 41 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato di Chieti con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento degli agenti è avvenuto nel capoluogo teatino al termine di un’attività investigativa avviata dopo una segnalazione anonima giunta attraverso l’applicazione YouPol, lo strumento digitale utilizzato dalle forze dell’ordine per raccogliere informazioni dai cittadini su episodi di criminalità o situazioni sospette.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, durante la perquisizione domiciliare effettuata nell’abitazione della donna, già nota alle forze di polizia per precedenti segnalazioni, sono stati rinvenuti circa 140 grammi di cocaina. Una parte della sostanza, pari a 80 dosi, era già stata suddivisa e confezionata, pronta presumibilmente per essere immessa sul mercato dello spaccio locale.

All’interno dell’appartamento gli agenti hanno inoltre individuato e sequestrato due bilancini elettronici di precisione, strumenti comunemente utilizzati per la preparazione delle dosi, oltre a diverso materiale per il confezionamento della droga. Durante il controllo è stata trovata anche un’agendina con appunti, ritenuta dagli investigatori potenzialmente utile per ricostruire l’attività di spaccio e individuare eventuali acquirenti o contatti collegati alla rete di distribuzione.

Il sequestro del materiale rinvenuto consentirà agli inquirenti di approfondire le indagini e verificare la portata dell’attività di vendita della sostanza stupefacente. La cocaina recuperata è stata posta sotto sequestro e sarà oggetto di ulteriori accertamenti tecnici.

Al termine delle procedure di rito, la 41enne è stata dichiarata in stato di arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Chieti, è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Chieti, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

L’operazione rientra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e delle attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, intensificate negli ultimi mesi dalle forze dell’ordine. Un ruolo decisivo, in questo caso, è stato svolto proprio dalla segnalazione ricevuta tramite YouPol, piattaforma che consente ai cittadini di collaborare con la Polizia inviando informazioni in forma anche anonima su episodi di illegalità.

Le indagini proseguono ora per verificare eventuali collegamenti con altre attività di traffico di droga nel territorio provinciale e per chiarire l’eventuale presenza di altri soggetti coinvolti nella rete di spaccio.