Ciclone Investe l'Italia: Piogge, Temporali, Vento e Nevicate

Un ciclone intenso continua a interessare l'Italia, portando piogge abbondanti, temporali violenti, vento forte e nevicate significative. Nelle regioni meridionali, il maltempo ha causato danni, mentre sulle Alpi sono segnalate valanghe e blackout elettrici. Nel dettaglio, le precipitazioni si sono ridotte nel Veneto, ma le zone colpite dalle recenti alluvioni rimangono sotto controllo. Le nevicate sulle Alpi Occidentali hanno superato il metro di neve sopra i 1500 metri, con un rischio valanghe molto elevato e purtroppo una vittima in Alto Adige.

Al sud, un intenso fronte temporalesco ha interessato la Puglia, portando accumuli di pioggia fino a 20-30 mm. Anche sull'Appennino sono cadute nevicate, con accumuli fino a 20-30 cm sul versante abruzzese. Il vortice depressionario si sta spostando sul Mar Tirreno, concentrando l'instabilità nelle Marche, in Abruzzo, nel Molise, nel Lazio, in Sardegna, in Calabria e in Sicilia nel pomeriggio e nella serata.

La situazione meteorologica è dovuta a un profondo vortice ciclonico centrato sulla Sardegna, che si muove verso il Tirreno coinvolgendo l'Italia in condizioni meteorologiche instabili o perturbate da nord a sud. Il maltempo è particolarmente intenso al sud e sulle coste tirreniche, con piogge e temporali localmente intensi. Anche al centro-nord persistono le precipitazioni, con temporali sulla pianura veneta e nevicate sull'Appennino.

Le prossime ore porteranno un progressivo miglioramento al nord, con precipitazioni in lento esaurimento e aperture via via più ampie. Al centro-sud, invece, il maltempo persiste con piogge, rovesci e temporali concentrati soprattutto sul versante adriatico e il basso versante tirrenico. Le nevicate sull'Appennino sono attese oltre i 900-1300 metri di quota, con possibilità di abbassamento durante i rovesci più intensi.