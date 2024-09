Ciclone autunnale in arrivo sull'Italia: nubifragi, temperature in calo e prime nevicate attese

Il fronte freddo porterà piogge intense, temporali e un brusco calo delle temperature in gran parte dell'Italia, con la neve prevista in montagna.

Un intenso ciclone autunnale si abbatterà sull'Italia venerdì, portando un significativo peggioramento del tempo su molte regioni. Dopo aver colpito il Nord Italia giovedì, la perturbazione si intensificherà spostandosi verso il Centro-Sud, accompagnata da un afflusso di aria fredda di origine artica. Al Nord si prevede un graduale miglioramento, ma nelle regioni centrali e meridionali si attendono piogge, temporali e un netto calo delle temperature. Il Maestrale, che soffierà con forte intensità, contribuirà a rendere la situazione meteorologica particolarmente instabile.

Previsioni dettagliate per venerdì

Al Nord, le condizioni meteorologiche saranno variabili. Nel Nordovest, comprese regioni come la Lombardia e l'Emilia occidentale, sono previste schiarite, ma sulle Alpi si registreranno addensamenti nuvolosi, con possibili nevicate a quote intorno ai 1400 metri. Nelle zone del Nordest, in particolare Emilia orientale, Romagna e Triveneto, si avranno piogge e rovesci, soprattutto lungo la costa adriatica, ma la situazione dovrebbe migliorare nel corso del pomeriggio.

Al Centro, l'instabilità sarà diffusa, con temporali anche intensi, in particolare sulle regioni adriatiche. In queste aree si potrebbero verificare fenomeni di grandine, mentre sul versante tirrenico, specialmente nel Lazio, si attendono rovesci che si attenueranno in serata. Sull'Appennino centrale, tra Toscana ed Emilia, la neve potrebbe scendere fino ai 1500-1700 metri.

Nel Sud Italia, la mattina sarà caratterizzata da piogge su Campania, Calabria e nord della Sicilia, mentre nelle altre zone prevarrà una maggiore variabilità, con schiarite temporanee. Nel corso della giornata, i fenomeni tenderanno a diminuire, ma in serata nuovi rovesci e temporali interesseranno il Molise e l'alta Puglia. La Sardegna, invece, sarà in gran parte risparmiata dal maltempo, con condizioni prevalentemente soleggiate.

Le temperature subiranno un drastico calo, con valori diurni che scenderanno sotto i 20°C in alcune zone del Nordest. Il calo termico sarà particolarmente avvertito a causa dei forti venti di Maestrale, che soffieranno con intensità su gran parte del Paese, rendendo la percezione del freddo ancora più accentuata.

Possibili disagi e raccomandazioni

L'arrivo del ciclone autunnale, associato a nubifragi e venti forti, potrebbe causare disagi alla viabilità, in particolare nelle aree soggette a piogge intense e temporali. Si raccomanda pertanto prudenza negli spostamenti e di monitorare gli aggiornamenti meteo nelle prossime ore. Inoltre, con le prime nevicate previste a bassa quota, soprattutto in montagna, potrebbe rendersi necessario un adeguato equipaggiamento per i veicoli diretti verso le località alpine e appenniniche.

L'Italia, dunque, si prepara a vivere un fine settimana caratterizzato da un tipico maltempo autunnale, con condizioni meteorologiche particolarmente difficili che interesseranno soprattutto il Centro-Sud.