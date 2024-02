Cineforum ad Avezzano di "Nuovi Spazi per Emozionarci"

Si è svolto il 7 febbraio 2024 dalle ore 10:00, presso la sala Irti ad Avezzano, l’evento finale della coprogettazione aree verdi previste da Nuovi Spazi per Emozionarci, un progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e co-finanziato dalla Fondazione Carispaq.

Con l’obiettivo di stimolare la riflessione critica, gli studenti dell’I.C. Collodi Marini e gli insegnanti, hanno preso parte a un cineforum dedicato alla sostenibilità ambientale.

Il film documentario con il quale è stato affrontato il tema ambientale (rifiuti, biodiversità, inquinamento, salute, energie rinnovabili) ha suscitato, con l’immediatezza del linguaggio cinematografico, un dibattito al termine del film durante il quale adulti e ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi sulla tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile.

Scopo principale del cineforum è stato, infatti, quello di creare uno spazio di discussione in cui far emergere le criticità legate ai temi ambientali e sensibilizzare alunni e docenti a considerare l’ambiente e la natura come valori universali e preziosi, risorse da proteggere e rispettare. L’educazione al rispetto della natura, infatti, può essere determinante per creare un mondo più ecosostenibile.

Dal riscaldamento globale alle plastiche negli oceani sono stati molti gli argomenti del dibattito, dimostrando la nascente nuova sensibilità dei giovani verso l’ambiente e l’emergenza climatica.

Nuovi Spazi per Emozionarci si pone l'obiettivo di affrontare la sfida dell’abbandono scolastico e favorire un sempre maggiore sviluppo delle potenzialità della comunità. Un progetto ambizioso, diffuso nei tre territori della provincia dell’Aquila, al quale hanno preso parte L’Aquila che Rinasce, Associazione capofila, Bambini di Ieri e di Oggi – Aps, Associazione Amici dei Musei d'Abruzzo, Fondazione del Centro sperimentale di cinematografia Abruzzo, Fondazione dell’Ordine degli psicologi d’Abruzzo, Opera Nazionale Montessori.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.