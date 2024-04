Clima: Ultima Giornata di Caldo Anomalo, da Martedì Arrivano Piogge e Temporali

Un piccolo minimo ciclonico si svilupperà a ovest della Penisola. L'Atlantico è in fermento, mentre la tempesta Kathleen si dirige verso il Mar di Norvegia e un nuovo piccolo ciclone si avvicina rapidamente alla Bretagna e alla Cornovaglia, portando venti di tempesta fino a 150 km/h nel pomeriggio. Sebbene questo vortice non influenzi direttamente l'Italia, l'aria più fredda che lo alimenta stimolerà la formazione di un minimo secondario nel Mediterraneo. Questo minimo causerà piogge e temporali soprattutto al Centro e al Nord, accompagnati da un calo delle temperature, localmente fino a 7/8°C in meno rispetto ai giorni precedenti. Quindi, lunedì 8 aprile sarà l'ultima giornata con l'anticiclone africano, con i massimi che si sposteranno gradualmente verso est.

Per quanto riguarda i prossimi giorni, la giornata odierna vedrà un tempo principalmente soleggiato o al massimo velato sull'Italia, con un lieve ulteriore aumento delle temperature. Dalla sera, si prevede un aumento delle nuvole sull'alto Piemonte, con la possibilità di qualche piovasco o temporale tarda notte. I venti rinforzeranno dai quadranti meridionali sui bacini di Ponente, con mari poco mossi o mossi. Martedì si assisterà a un progressivo peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali, con rovesci e temporali possibili fin dal mattino tra Piemonte e Liguria, estendendosi poi verso Lombardia, Veneto e Trentino nel pomeriggio.

Mercoledì, un minimo di bassa pressione centrato sul Tirreno centro settentrionale continuerà a causare instabilità nelle regioni settentrionali, mentre al Centro saranno possibili piovaschi e temporali più contenuti. Pochi disturbi sono previsti al Sud, con qualche rovescio sulla Sardegna. Le temperature subiranno ulteriori cali, con venti forti attorno al minimo.

Tra giovedì e venerdì, l'allontanamento del minimo verso l'Algeria porterà al rapido ritorno delle condizioni stabili e soleggiate. Giovedì potrebbero esserci solo pochi disturbi nuvolosi senza fenomeni significativi, mentre venerdì e nel weekend si prevede un sole quasi ininterrotto. Le temperature tenderanno a risalire leggermente al Centro-Nord, mentre rimarranno stazionarie al Sud, con massime ancora sopra la media.