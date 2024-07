Colosseo: Turista Derubata mentre fa Selfie in Pieno Centro Storico

Una serata romantica davanti al Colosseo si è trasformata in un incubo per una turista dopo che la sua borsa è stata rubata mentre cercava di scattare una foto ricordo. Il tutto è stato immortalato da una telecamera di sicurezza, diventando virale sui social.

Il Furto di Fronte all'Icona di Roma

Una turista, vestita con un abito lungo bianco, si trovava davanti al Colosseo, intenta a posare per una foto perfetta. Mentre si sistemava i capelli, una mano rapida ha afferrato la sua borsa posata su un muretto. Inizialmente ignara dell'accaduto, la ragazza si è resa conto del furto solo dopo qualche istante, scendendo immediatamente dal muretto con evidente sorpresa. Tuttavia, il ladro era già scappato via.

La Sequenza del Furto

Il video, postato sull'account Instagram "Welcome to Favelas", mostra chiaramente l'incidente. Nella seconda slide del post, si intravede l'autore del gesto criminale mentre si allontana dalla scena del crimine. La turista, purtroppo, non è riuscita a fermarlo in tempo.

La Caccia al Ladro

Al momento, l'identità del ladro non è stata confermata e la polizia è impegnata nelle indagini per risalire alla sua identità. Il video ha suscitato una forte reazione online, con molti utenti che esprimono solidarietà alla vittima e indignazione per l'atto criminale commesso nel cuore di Roma.