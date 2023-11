Colpo nei Condomini di Valle Madonna: Ladri Svaligiano Tre Appartamenti

Nel tardo pomeriggio di ieri, il tranquillo quartiere di Valle Madonna a Pratola Peligna è stato teatro di un audace colpo da parte di ladri determinati. Tre appartamenti in una palazzina di tre piani sono stati presi di mira, con ladri che hanno fatto razzia di contanti, oro e preziosi.

L'accesso degli intrusi è avvenuto attraverso una finestra posteriore dell'edificio, lasciando i proprietari ignari dei furti perpetrati nei loro confronti. Dopo i recenti colpi a Sulmona, la zona di Valle Madonna sembra essere diventata un obiettivo privilegiato per i ladri.

La scoperta dei furti ha portato i proprietari a chiamare immediatamente i carabinieri della locale stazione, che hanno iniziato le indagini per risolvere il caso. La comunità locale, preoccupata per la crescente ondata di criminalità nella zona peligna, ha sollecitato le forze dell'ordine a intensificare la presenza e i controlli per garantire la sicurezza del quartiere.