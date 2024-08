Come vedere GRATIS i Pooh Senza Biglietto

Venerdì 30 agosto, alle ore 21.30, la storica band italiana dei Pooh concluderà la 730ma Perdonanza Celestiniana con un concerto straordinario presso il Teatro del Perdono di Collemaggio. L'evento, nato dall’amicizia e dalla stima che lega i membri del gruppo al Maestro Leonardo De Amicis e alla città dell’Aquila, si annuncia come un omaggio unico alla musica, alle arti e alla cultura.

Il concerto, appositamente adattato per l’occasione, vedrà i Pooh esibirsi accompagnati dalla grande Orchestra Sinfonica del Conservatorio "Casella" dell’Aquila, offrendo al pubblico un’esperienza musicale irripetibile. Con oltre cinquant’anni di carriera e successi alle spalle, i Pooh hanno scritto alcune delle pagine più memorabili della musica italiana, con brani che spaziano dalle ballate romantiche al rock energico, diventando simboli dell’immaginario collettivo di diverse generazioni.

Per permettere a un pubblico più ampio di partecipare all'evento, il concerto sarà trasmesso anche su maxischermi posizionati in Piazza Duomo, sulla scalinata antistante la Basilica di San Bernardino e in Piazza della Concezione a Paganica. L'accesso a queste aree sarà gratuito fino ad esaurimento posti, consentendo anche a chi non ha trovato posto nel Teatro del Perdono di assistere alla serata.

La giornata del 30 agosto sarà anche segnata dalla cerimonia di consegna del Premio del Perdono 2024 al Cardinale Giuseppe Petrocchi. Il riconoscimento è stato conferito dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, per l’instancabile impegno del Cardinale a favore della rinascita della città e per aver reso possibile la partecipazione del Santo Padre alla Perdonanza celestiniana, un evento profondamente sentito dalla comunità aquilana.

L’evento conclusivo della Perdonanza, con l’esibizione dei Pooh, rappresenta un momento di grande importanza per la città, celebrando non solo la tradizione e la cultura, ma anche il forte legame tra l’Aquila e i suoi protagonisti.