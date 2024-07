Commemorazione per Serena Durastante: Tre Comunità Uniscono Ricordi e Affetto a Cinque Anni

Le comunità di Cesaproba, Marana e Cabbia di Montereale si riuniscono oggi per ricordare Serena Durastante, giovane madre di 23 anni tragicamente scomparsa cinque anni fa in un incidente stradale sulla Statale 260 Picente tra Pizzoli e Cagnano Amiterno. La commemorazione, che avrà inizio alle 16:30, prevede una serie di eventi in suo onore, tra cui una messa, incontri di calcio, un rinfresco e una premiazione.

Serena Durastante, operatrice socio-sanitaria, perse la vita all'alba della domenica delle Palme del 2019 mentre si recava al lavoro presso una casa di riposo per anziani. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nelle comunità di Cesaproba, Marana e Cabbia, che oggi si stringono nel ricordo di una giovane donna apprezzata per la sua empatia, generosità e dedizione.

Nando Giammarini, originario di Cabbia di Montereale, in una nota ricorda con affetto Serena, sottolineando la sua umanità e spirito di servizio. "La sua breve esistenza è stata animata da un profondo amore per il suo lavoro, la sua famiglia e il suo paese," scrive Giammarini. "Il Memorial, giunto alla quinta edizione, è un modo per onorare la sua memoria e mantenere vivo il suo ricordo tra noi."

Il programma del revival inizia con una funzione religiosa nel campo sportivo di Cesaproba alle 16:30, seguita da una partita dei bambini organizzata dalla Società Real L’Aquila alle 17:30. Alle 18:30, si terrà un incontro tra le Vecchie Glorie di Cesaproba e la squadra locale, seguito alle 20:30 da una cena rinfresco e dalla premiazione con consegna di targhe commemorative.

L'evento ricorderà anche la madre di Serena, Anna, stimata per il suo contributo nel mondo della scuola, e i nonni Albino e Filomena, deceduti in un incidente stradale lo scorso dicembre. "A Serena, a sua madre e ai suoi nonni, una preghiera; a tutti gli altri cari la nostra vicinanza e un fortissimo abbraccio," conclude commosso Giammarini.

La giornata di commemorazione rappresenta non solo un tributo a Serena, ma anche un momento di unione e riflessione per le comunità, che trovano conforto nella condivisione del ricordo di una giovane donna amata e rispettata da tutti.