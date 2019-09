Commissariato il PD teramano, Pietro di Stefano nominato commissario

La Direzione nazionale del Partito democratico ha approvato all’unanimità (dopo il parere unanime della Commissione nazionale di Garanzia) il commissariamento del Pd della provincia di Teramo, affidando il compito di commissario a Pietro Di Stefano, già Vicesindaco dell’Aquila con deleghe alla ricostruzione.

“Ringrazio Nicola Zingaretti e la Direzione nazionale del Pd - afferma il segretario regionale Michele Fina, - perché ci aiutano concretamente nella decisa azione di rico struzione del Pd che abbiamo avviato col congresso regionale. Auguro buon lavoro a Pietro Di Stefano e a coloro che lo affiancheranno nel territorio in rappresentanza di tutte le nostre sensibilità politiche. Il nuovo slancio di cui abbiamo bisogno passa anche per la riorganizzazione del partito in un territorio così importante e di così solide tradizioni democratiche.

La scelta di Pietro è legata non solo alla sua solida esperienza di direzione politica ma anche alla necessità di rafforzare, con la sua straordinaria esperienza, la vicinanza del nostro partito al Comune di Teramo e a tutti i Comuni colpiti dal sisma, così come abbiamo voluto ribadire a Montorio al Vomano nella nostra ultima Assemblea regionale. Ringrazio anche chi ha guidato il partito fin qua.

Questa scelta non è 'contro' nessuno ma solo per il bene di tutti. Il Segretario Minosse si è più volte reso disponibile ad un avvicendamento che noi abbiamo deciso solo di anticipare per rimetterci da subito a lavoro. Naturalmente sono certo che questa scelta sia anche, per tutti, la conferma che il Pd torna ad essere un luogo serio, con regole certe, in cui il rispetto verso gli altri si sostanzia con l’impegno e il lavoro.

L’ascolto e la discussione tra noi sono sacre, tanto quanto sono fastidiose e superflue le polemiche e i litigi pubblici. Alle discussioni devono sempre seguire delle decisioni e dei fatti concreti, come oggi abbiamo ribadito.