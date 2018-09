Commozione e Devozione per il Beato Vincenzo. Timore per San Giuliano, "Potrebbe Chiudere"

Si è svolto presso il Convento di San Giuliano l’incontro di preghiera per il restauro del monumento sepolcrale e la reposizione della teca delle spoglie del Beato Vincenzo dell'Aquila.

Una breve relazione del dott. Luca Ventura sulla ricognizione effettuata sul corpo del frate francescano ha inaugurato l'incontro e, dopo la Santa Messa presieduta dal Ministro Provinciale P. Luigi Recchia la celebrazione si è chiusa con una fiaccolata con partenza dal Convento di San Giuliano e arrivo nella chiesa di San Sisto accolta dal parroco Padre Fabrizio Ciampicali.

La cappella del Beato Vincenzo nel Convento di San Giuliano è così tornata completa e rinnovata.

Già lo scorso anno, infatti, era avvenuto il restauro della tavola dipinta di Saturnino Gatti raffigurante il Beato, grazie al contributo dell’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo.

Le interviste sono in ordine a Padre Marco, al dott. Luca Ventura ed al Ministro Provinciale dei Frati Minori P. Luigi Recchia.

Il Beato Vincenzo dell’Aquila

Vincenzo nacque all’Aquila nel 1430, nel rione della Rivera, in una casa posta ai piedi dell’attuale convento di Santa Chiara le cui pietre, secondo la tradizione, furono riutilizzate dai frati Minori Cappuccini per la costruzione del loro convento di San Michele, in località Campo di Fossa. Dopo la morte di San Bernardino da Siena, probabilmente tra il 1447 e il 1448, Vincenzo abbracciò la vita religiosa, abbandonando l’originario mestiere di calzolaio ed entrando nel convento Osservante di San Giuliano dove visse in preghiera e in rigida austerità. Alla sua intercessione furono attribuiti eventi straordinari, guarigioni miracolose e predizioni profetiche. Segnato dagli stenti e dall’età, Vincenzo morì all’Aquila il 7 agosto 1504. Sepolto a San Giuliano, il suo corpo incorrotto fu subito oggetto di devozione popolare. Il suo culto fu confermato nel 1787 da papa Pio VI.