Comune di Atri: Consiglio sospeso e commissario prefettizio nominato dopo annullamento elezioni

Il Prefetto di Teramo, Fabrizio Stelo, ha preso la decisione di sospendere il Consiglio comunale di Atri (Teramo) e ha designato il viceprefetto vicario, Alberto Di Gaetano, come commissario per la provvisoria amministrazione del Comune. Questa mossa è stata scaturita dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato le elezioni amministrative di maggio 2023.

Il ruolo di subcommissario con funzioni vicarie è stato affidato a Chiara Fabrizi, che collaborerà con il commissario nella gestione temporanea degli affari comunali.

Il commissario, come specificato dalla Prefettura in una nota, assume i poteri del Consiglio comunale, della Giunta e del sindaco. Il decreto del presidente della Repubblica scioglierà ufficialmente il Consiglio comunale in un momento successivo.

Il Prefetto Stelo ha dichiarato: "Certo di aver riposto in ottime mani il comune di Atri, con le piccole e grandi sfide che dovrà affrontare in attesa delle prossime elezioni amministrative. Faccio i miei più sinceri auguri di buon lavoro al neo commissario, al subcommissario e a tutto il personale in servizio presso il Comune."