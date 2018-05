Con D'Orazio e Galliani il Capoluogo Sbanca i Campionati Italiani di Grappling FIGMMA

Ottima prova per gli atleti della Fulmen MMA dell'Aquila che ai campionati FIGMMA di Grappling ottengono due posti di prestigio con Nicole Galliani e Ivan D'Orazio (fratello del Maestro Efrem D'Orazio).

Nicole Galliani seconda classificata serie A -71kg donne perde la finale per pochissimo contro la titolare nazionale, mentre Ivan D'Orazio primo classificato serie B -71kg in finale domina l'avversario nella fase a terra e Matteo Tasca nella -77kg serie C passa ottimamente il primo turno e perde per un soffio il secondo match.

Tanta tecnica ed ottima preparazione atletica sono state le armi in più per gli aquilani che continuano ad allenarsi sotto la guida dei Maestri Efrem D'Orazio e Luca Lopez presso la palestra Word Gym Center di Sassa.