Concerto Annullato: Stop all'Esibizione di De Martino per Motivazioni di Ordine Pubblico

La questura dell'Aquila ha annullato il concerto del cantante neomelodico Daniele De Martino, previsto per martedì prossimo a Capistrello in occasione delle festività in onore di Sant'Antonio di Padova. Il questore Enrico De Simone ha vietato l'evento per motivi di ordine pubblico, moralità e sanità collettiva, come consentito dalla legge.

Il provvedimento è stato preso in risposta alla richiesta di pubblica manifestazione presentata dal comitato feste patronali 2024. Le motivazioni del divieto, comunicate dal commissariato di Avezzano alla presidente del comitato, Monia Pizzi, e al sindaco Francesco Ciciotti, riguardano la condotta sociale di Agostino Galluzzo, alias Daniele De Martino. Il cantante, infatti, ha ripetutamente esternato gravi espressioni verbali che istigano alla violenza e glorificano azioni legate alla criminalità organizzata, contrarie ai valori della società civile e delle istituzioni statali.

L'esibizione avrebbe dovuto svolgersi martedì 11 giugno in Piazza Risorgimento alle 21.30, ma il divieto imposto dalle autorità ha portato alla sua cancellazione.