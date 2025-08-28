Concerto degenerato: rissa con accoltellamento tra giovanissimi, scattano Daspo Willy e fogli di via

Un litigio tra due gruppi durante un concerto a Fossacesia si conclude con un accoltellamento, denunce, e l'applicazione di misure restrittive pesanti sui responsabili.

Durante un concerto sul lungomare di Fossacesia Marina, un diverbio tra due gruppi di ragazzi, innescato da motivazioni insignificanti, è degenerato in una rissa violenta. I Carabinieri di Ortona sono intervenuti tempestivamente all’interno del locale, arrestando tre giovani ritenuti gli aggressori. Tutti e tre sono stati denunciati per porto ingiustificato di coltello, mentre uno di essi – un diciassettenne – risponde anche del reato di lesioni personali aggravate, essendo l’unico a ferire con un coltello un coetaneo dell’altra comitiva.

A seguito della pericolosità emersa, è stato immediatamente notificato ai tre l’Ordine di allontanamento e divieto di stazionamento ai sensi dell’ordinanza prefettizia ex art. 2 T.U.L.P.S. Su proposta dei Carabinieri, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Chieti ha adottato ulteriori misure di prevenzione: per due dei denunciati è stato disposto il “foglio di via obbligatorio” da Fossacesia per quattro anni, mentre al minorenne è stato inflitto un Daspo Willy, che comporta l’impossibilità di accedere o stazionare presso località di intrattenimento a Fossacesia Marina per tre anni.

La normativa prevede sanzioni severe per chi trasgredisce: la violazione del foglio di via è punita con reclusione da 6 a 18 mesi e multa fino a 10.000 €, mentre il mancato rispetto del Daspo Willy comporta reclusione da 1 a 3 anni e multa tra 10.000 e 24.000 €.