Conclave 2025: 135 cardinali pronti a eleggere il nuovo Papa

Dal 7 maggio, nella Cappella Sistina, 135 cardinali elettori provenienti da 71 Paesi si riuniranno per scegliere il successore di Papa Francesco, segnando un momento cruciale per la Chiesa cattolica.

Il prossimo 7 maggio, la Cappella Sistina ospiterà l'inizio del conclave per l'elezione del 267° pontefice della Chiesa cattolica, successore di Papa Francesco, scomparso il 21 aprile 2025. Saranno 135 i cardinali elettori coinvolti, rappresentanti di 71 nazioni distribuite nei cinque continenti, un numero che supera il limite tradizionale di 120 stabilito dalla costituzione apostolica Universi Dominici Gregis, ma ammesso per volontà del defunto pontefice.

La composizione del collegio elettorale riflette la visione globale di Papa Francesco: 108 dei 135 cardinali sono stati creati durante il suo pontificato, con una significativa presenza di porporati provenienti da Asia, Africa e America Latina. Tra i partecipanti, il più giovane è l'australiano di origini ucraine Mykola Bychok, 45 anni, mentre il più anziano è lo spagnolo Carlos Osoro Sierra, 79 anni. Per la prima volta, saranno rappresentate nazioni come Haiti, Capo Verde, Papua Nuova Guinea, Svezia, Lussemburgo e Sudan del Sud.

Il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano e tra i favoriti alla successione, presiederà il conclave in qualità di cardinale vescovo più anziano sotto gli 80 anni, poiché il decano e il vice decano del Collegio cardinalizio hanno superato il limite di età per partecipare.

Il processo elettivo seguirà le consuete modalità: i cardinali, alloggiati nella Domus Sanctae Marthae, saranno isolati dal mondo esterno e si riuniranno quotidianamente nella Cappella Sistina per le votazioni, che richiederanno una maggioranza qualificata dei due terzi per l'elezione del nuovo pontefice. Al termine di ogni sessione, le schede saranno bruciate: il fumo nero indicherà l'assenza di una decisione, mentre il fumo bianco annuncerà l'elezione del nuovo Papa.

L'assenza del cardinale Angelo Becciu, che ha rinunciato a partecipare al conclave in seguito a una condanna per peculato e abuso d'ufficio, riduce il numero degli elettori da 135 a 134 .​

Questo conclave si svolge in un contesto di sfide significative per la Chiesa, tra cui le richieste di riforma, le questioni legate agli abusi e la necessità di rafforzare la fiducia dei fedeli. La scelta del nuovo Papa sarà determinante per il futuro dell'istituzione e per la sua capacità di affrontare le esigenze di un mondo in continua evoluzione.

Grafici Conclave 2025

Distribuzione geografica dei cardinali elettori

Cardinali elettori per pontificato