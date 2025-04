Concorso pubblico ECO: la denuncia di Ilaria, madre e idonea dimenticata

Una giovane madre racconta le difficoltà affrontate nel mondo del lavoro e le speranze disattese dopo l'idoneità al concorso pubblico Ripam 2293.​

Mi chiamo Ilaria, ho un bambino di un anno e ho lavorato nel settore privato, quello più duro, dove non puoi chiedere la maternità né la malattia, che ti provoca stress da lavoro e ti lascia a casa come punizione dopo la nascita di un figlio.​

"Sono la stessa persona che sperava di realizzare i propri sogni, di garantire un futuro a sé stessa, alla sua famiglia e a suo figlio, ma che si scontra con una realtà crudele dove la Pubblica Amministrazione ti fa scegliere un ente, ma allo stesso tempo non ti garantisce l'assunzione.​

E allora ti chiedi qual è la differenza tra pubblico e privato quando nemmeno chi dovrebbe rispettare la Costituzione lo fa, e dove inizia lo stress da concorso, iniziano le idoneità infinite, i continui viaggi per sostenere le prove e preghi il mondo di dare un'occhiata a tuo figlio mentre fai la prova (perché sono e sarò sempre responsabile di mio figlio) e dove vedi la tua speranza svanire perché chi ha gestito la graduatoria "corta" non ha saputo portare a termine il suo lavoro.​

La stessa persona che si interfaccia con le istituzioni che hanno carenza di personale, le giuste coperture finanziarie per assumerlo e che eroga un servizio carente o assente a me e ad altri idonei che potrebbero essere assunti già domani ma che per uno strano scherzo della Commissione Ripam 2293 ha deciso di far scadere la graduatoria del Profilo Eco.​

A te che stai leggendo la mia storia, che nulla ha di inventato e che molto ha segnato la mia vita e quella di tanti altri, chiedo di leggere le ragioni che ci hanno spinto a fare tutto ciò.​

Chiedo due minuti del tuo tempo e, se vuoi, puoi condividere la mia storia, la mia esperienza, chiedermi altro.​

Siamo io e altri 920."



Graduatoria ECO dimenticata: 18 idonei ricorrono al TAR Lazio



Una graduatoria pubblica approvata e mai utilizzata, errori negli scorrimenti e 18 idonei che si rivolgono al TAR per ottenere giustizia.​

Diciotto candidati idonei del concorso pubblico per il profilo di Esperto Contabile (ECO), approvato il 19 aprile 2023, hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio per contestare l'uso parziale e scorretto della graduatoria. Secondo i ricorrenti, l'ultimo scorrimento ha lasciato inspiegabilmente fuori 109 posizioni.​

Nonostante i Piani triennali di fabbisogno del personale del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Interno prevedano centinaia di assunzioni per il profilo di assistente, la graduatoria del concorso ECO è stata ignorata. L'avvocato Danilo Granata, legale dei ricorrenti, ha dichiarato: "Ci troviamo davanti a un caso di inadempienza amministrativa grave. La graduatoria è stata approvata, è ancora valida e coincide perfettamente con il fabbisogno espresso dai Ministeri. Eppure, non solo viene trascurata, ma gli scorrimenti effettuati risultano errati e parziali. È doveroso che venga utilizzata nella sua interezza."​

A complicare la situazione, un avviso pubblicato da Formez PA il 13 marzo 2025 ha invitato gli idonei residui della graduatoria ECO a manifestare la propria preferenza per le amministrazioni disponibili. Tuttavia, la partecipazione non garantisce l'assunzione, essendo subordinata alla rinuncia dei candidati convocati nell'ultimo scorrimento. L'avvocato Granata ha commentato: "A fronte di un fabbisogno certo e documentato, invece di procedere a un utilizzo coerente e lineare della graduatoria già esistente, si preferisce generare confusione con manifestazioni d’interesse prive di effetti concreti."​

Il ricorso chiede al TAR Lazio di ordinare l'immediato utilizzo integrale della graduatoria ECO, con effetti retroattivi a tutela degli idonei. L'udienza in camera di consiglio è prevista per maggio. Granata conclude: "Confidiamo nell'intervento del giudice amministrativo affinché venga ripristinata la legalità e tutelato il merito. Non è accettabile che in un momento storico di carenze strutturali nelle pubbliche amministrazioni, si continui a ignorare personale già selezionato, idoneo e pronto a entrare in servizio."​

Nel frattempo, i ricorrenti attendono una risposta che potrebbe cambiare radicalmente il corso delle loro vite professionali e sollevare interrogativi sulla gestione delle graduatorie pubbliche.