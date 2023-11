Condanna a 6 anni per l'egiziano accusato di stupro in centro: sentenza con rito abbreviato

Un giovane egiziano di 20 anni, Elhadidi Hani Rabie Abdeleahman, è stato condannato a una pena di 6 anni e 4 mesi in seguito a un processo con rito abbreviato. Il pm aveva originariamente richiesto una pena di 10 anni per l'accusato, imputato di aver violentato, rapinato e picchiato una donna di 31 anni, originaria dell'Aquila, in una zona centrale della città conosciuta come Costa Masciarelli.

L'aggressione aveva scosso la comunità aquilana ed era avvenuta durante l'estate. Dopo il brutale assalto, l'egiziano era riuscito a fuggire, ma era stato successivamente arrestato dal personale della Squadra mobile dell'Aquila, in collaborazione con la Polfer di Civitavecchia, a seguito delle gravi prove raccolte durante le indagini. L'accusato è stato trovato alla stazione di Civitavecchia, in procinto di imbarcarsi per l'estero, con una valigia in mano.

Attualmente, l'egiziano è detenuto nel carcere di Velletri. La parte civile è rappresentata dall'avvocato del Foro aquilano, Giulio Michele Lazzaro, mentre la difesa dell'imputato è curata dall'avvocato romano Annamaria Virno. La condanna è stata emessa come risultato del procedimento giuridico abbreviato."