Condannati Cinque Napoletani per Tentata Rapina all'Ufficio Postale di Francavilla al Mare

Il Tribunale di Chieti ha emesso condanne per cinque individui di Napoli, ritenuti colpevoli di tentata rapina all'ufficio postale di viale Majella a Francavilla al Mare. Emilio Santillo, 53 anni, Leonardo Musdace, 51 anni, e Giancarlo Di Pinto, 45 anni, sono stati condannati a 2 anni e due mesi di reclusione e 700 euro di multa ciascuno. Raffaele Rende, 50 anni, e Arturo Gatto, 38 anni, hanno ricevuto una condanna di due anni di reclusione e 666 euro di multa ciascuno.

L'accusa sostenuta dal pm Lucia Campo riguardava il coinvolgimento dei cinque in un tentativo di rapina all'ufficio postale, dove avrebbero compiuto atti idonei diretti a consumare il crimine. La procura aveva richiesto l'assoluzione per tutti, affermando che il fatto non sussiste nell'accusa di tentata rapina. Tuttavia, il Tribunale ha emesso le condanne citate.

Inoltre, Santillo e Musdace sono stati accusati di aver alterato la targa di un ciclomotore il giorno del tentato colpo nel dicembre del 2019. Per questo reato, sono stati condannati a un anno e due mesi ciascuno. Al contrario, Rende e Gatto sono stati assolti da questa accusa.

L'accusa sosteneva che i cinque avessero agito in concorso, utilizzando cappelli e scaldacollo per nascondere i volti, ma la loro azione criminosa fu interrotta dall'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, impedendo il consumarsi del tentato crimine.