Condannato a 14 Anni per l'Orribile Delitto: Butta la Moglie Malata dal Ponte

Nella Corte d'Assise a Lanciano è giunta la sentenza per Angelo Bernardone, accusato di aver compiuto un atroce crimine: l'omicidio della moglie malata, gettandola da un ponte a Casalbordino nel giorno di San Silvestro di due anni fa. Il giudice ha emesso una condanna a 14 anni di carcere per l'imputato, mentre l'avvocato di parte civile dei figli ha ottenuto un risarcimento di 100mila euro per i giovani, i quali devolveranno l'importo a organizzazioni che combattono la violenza sulle donne.

Angelo Bernardone, 74 anni, ex metalmeccanico dell'area industriale della Val di Sangro, ha compiuto il gesto fatale il giorno di Santo Stefano del 2021, quando ha gettato la moglie, Maria Rita Conese, 72 anni, malata di Alzheimer, in un fiumiciattolo dalla strada provinciale che collega Casalbordino ad Atessa, paese d'origine della donna.

Dopo aver ascoltato la sentenza, Bernardone ha rilasciato dichiarazioni mentre usciva dal tribunale di Lanciano. Ha manifestato pentimento per il suo agghiacciante gesto, ribadendo di non essere mai stato un uomo violento. Le sue parole e la tragedia che ha sconvolto la comunità locale sono riportate nel nostro video.

La vicenda ha una storia dolorosa alle spalle, con Bernardone che, durante le udienze precedenti, aveva raccontato di aver cercato aiuto dal Sistema sanitario per ottenere assistenza per la moglie gravemente malata di Alzheimer. Di fronte alle risposte negative, aveva preso la decisione di far ricoverare la donna in una Rsa, ricorrendo al trattamento obbligatorio per mancanza di risorse finanziarie.