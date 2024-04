Condannato a 7 Anni e 3 Mesi per Abusi su Nipoti

Un uomo di 54 anni è stato condannato a una pena di sette anni e tre mesi di reclusione dal Tribunale di Chieti, accusato di aver costretto i suoi nipoti minorenni a subire atti sessuali. La sentenza ha incluso anche l'obbligo di risarcire i danni alle parti civili in un procedimento separato. Inoltre, è stato dichiarato interdetto in perpetuo da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, così come da ogni ufficio o servizio presso istituzioni o altre strutture pubbliche o private frequentate principalmente da minori. La richiesta del pubblico ministero Marika Ponziani era stata di tre anni e sei mesi di reclusione.

I fatti contestati risalgono all'agosto 2011. La vicenda è venuta alla luce durante un precedente processo davanti al Tribunale di Chieti, nel quale l'uomo era stato condannato a due anni di reclusione per atti sessuali su un nipote di 15 anni. In questo caso, i giudici hanno riqualificato l'accusa iniziale da tentativo di induzione alla prostituzione a atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Attualmente, l'uomo si trova agli arresti domiciliari.