Condannato a Prezza per Revenge Porn: Un Anno e 4 Mesi di Reclusione e Provvisionale da 5mila Euro

Un giovane di 22 anni di Prezza è stato condannato a un anno e 4 mesi di reclusione, con pena sospesa, e al pagamento di una provvisionale di 5mila euro come risarcimento, in seguito alla pubblicazione di foto intime della sua ex ragazza sui social media. Il reato è riconducibile al cosiddetto "Revenge Porn", che consiste nell'atto di diffondere materiale sessuale esplicito di un individuo senza il suo consenso.

La vicenda risale a tre anni fa, quando il giovane di Prezza, dopo la fine della loro relazione, ha deciso di vendicarsi pubblicando su Instagram quattro foto osé che la ragazza gli aveva inviato in passato. Tale gesto ha provocato una denuncia da parte dei genitori della giovane, che hanno visto le immagini su Instagram. La condanna impone al giovane non solo una pena detentiva sospesa ma anche il versamento di una provvisionale di 5mila euro, la cui somma definitiva sarà stabilita in sede civile. Il caso sottolinea la gravità del Revenge Porn e i suoi risvolti legali nel contesto delle relazioni interpersonali.