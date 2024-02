Condannato a due anni per armi e droga trovate nella casa ereditata

Un uomo di 64 anni della provincia dell'Aquila è stato condannato a due anni di reclusione e al pagamento delle spese processuali dal Tribunale di Sulmona. La sentenza è stata emessa in seguito alla scoperta di armi e droga all'interno dell'abitazione ereditata dal fratello defunto dell'uomo.

Nel dicembre 2022, i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, durante una perquisizione della residenza dell'uomo, hanno rinvenuto un mini arsenale, comprensivo di pistole, proiettili e una carabina, il tutto detenuto illegalmente. Inoltre, durante l'operazione, sono stati sequestrati 0,5 grammi di hashish e alcuni grammi di cannabis.

L'uomo è stato arrestato in seguito alla scoperta di queste prove, ma successivamente è stato rilasciato in quanto non sussisteva il pericolo di reiterazione del reato.

Oggi, il Tribunale di Sulmona ha emesso la condanna, stabilendo una pena di due anni di reclusione per il 64enne, sulla base dell'accusa di detenzione abusiva di armi e munizioni.